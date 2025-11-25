У білому костюмі і топі з мереживом на декольте: ефектна прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на саміті G20

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у саміті лідерів G20, який відбувся у Йоганнесбурзі, Південна Африка.

Фотографи зазнімкували, як політикиня йшла червоною доріжкою. Вона мала ефектний вигляд в елегантному білосніжному костюмі, який складався з однобортного жакета приталеного силуету і широких штанів-кльош зі стрілками. На Джорджі також був білий топ із ніжним мереживом у зоні декольте.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Аутфіт Мелоні доповнила білими гостроносими туфлями на високих шпильках. Вона зробила гарну зачіску з локонами і макіяж із блискучими тінями на повіках і кораловою помадою на губах. Вуха прем’єрка прикрасила елегантними перлинними сережками, а руки — каблучками.

Реклама

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на нещодавньому заході постала у бежевому кардигані, оздобленому мереживом, і в такому самому топі.