У білому костюмі і з червоною помадою: прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні зустрілася з Трампом

Дональд Трамп і Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з офіційним візитом приїхала до Вашингтона. В Білому домі її зустрів президент США Дональд Трамп. В Овальному кабінеті між ними відбулися двосторонні переговори.

Дональд Трамп і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єрка з’явилася там у білому топі та білому костюмі, який складався з прямих штанів зі стрілками і вкороченого жакета з декоративними клапанами. Вбрання Джорджа скомбінувала з білими туфлями на шпильках.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Мелоні зробила ідеально рівне укладання, макіяж із блискучими тінями й червоною помадою, а також світлий манікюр. Вона прикрасила вуха елегантними фігурними золотими сережками, а руки — браслетами.

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Джорджа Мелоні і Дональд Трамп / © Getty Images

Трамп був одягнений у синій костюм, білу сорочку та червону краватку в смужку.

Дональд Трамп і Джорджа Мелоні / © Associated Press