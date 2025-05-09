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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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616
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2 хв

У білому костюмі і з перлами на шиї: принцеса Уельська відвідала з чоловіком концерт у Лондоні

Завітавши раніше на службу подяки у Вестмінстерському абатстві, принц і принцеса Уельські вшанували 80-ту річницю Дня Перемоги на спеціальному концерті вчора ввечері в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Кетрін з’явилася на публіці в білому ансамблі: структурованому блейзері з поясом на талії та спідниці-плісе з мереживним оздобленням від бренду Self-Portrait, доповнивши лук нюдовими туфлями-човниками із замші Gianvito Rossi та маленькою чорною сумкою від Chanel.

Кейт та Вільям на концерті в Лондоні / © Associated Press

Кейт та Вільям на концерті в Лондоні / © Associated Press

Принцеса зібрала частину волосся позаду шпилькою з чорним бантом і накрутила кінці красивими локонами, зробила виразний макіяж, одягла перлинні сережки Susan Caplan і намисто зі штучних перлів із п’яти ниток теж від Susan Caplan. На пальці у Кейт виблискувала заручальну каблучку з сапфіром.

Принцеса Кейт на концерті в Лондоні / © Associated Press

Принцеса Кейт на концерті в Лондоні / © Associated Press

Кейт та Вільям на концерті в Лондоні / © Associated Press

Кейт та Вільям на концерті в Лондоні / © Associated Press

Принц Вільям одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку і синю краватку з дрібним принтом, і був з орденами на грудях і шиї.

Кейт та Вільям на концерті в Лондоні / © Associated Press

Кейт та Вільям на концерті в Лондоні / © Associated Press

Цього ж дня вдень подружжя Уельських відвідало службу пам’яті у Вестмінстерському абатстві. Там принцеса Кейт з’явилася у білій сукні у дрібний горох від Alessandra Rich, яку носила вже неодноразово, взута в туфлі Celia Pumps нюдового кольору, а в руках тримала маленьку бежеву сумку DeMellier.

Кейт і Вільям на шляху до Вестмінстерського абатства / © Associated Press

Кейт і Вільям на шляху до Вестмінстерського абатства / © Associated Press

Кейт була в чорному невеликому капелюсі з вуаллю від Juliette Botterill і доповнила образ перлинними сережками-висячками і каблучкою з сапфіром.

Кейт та Вільям на концерті в Лондоні / © Associated Press

Кейт та Вільям на концерті в Лондоні / © Associated Press

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