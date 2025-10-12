ТСН у соціальних мережах

Суспільство
258
1 хв

У білому костюмі та з довгим сережкою: принцеса Нідерландів на відкритті бутика

Принцеса Нідерландів Лаурентін та її дочка графиня Елоїза Оранська відкрили новий бутік.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Графіня Елоїза та принцеса Лаурентін

Графіня Елоїза та принцеса Лаурентін / © Getty Images

Їхній новий вінтажний магазин My ​​Lima Lima відкрився днями в Гаазі. Весь прибуток від продажу одягу там королівські особи жертвують на благодійність.

59-річна принцеса Лаурентін одяглася з цього приводу в короткий білий жилет і штани до тону зі стрілками та взула кросівки на масивній підошві. Образ свій вона доповнила лаконічним макіяжем, золотою підвіскою на шиї, сережкою з написом Love в одному вусі та із сережкою-серцем — в іншому. Її дочка графина Елоїза одягла білий топ із рукавами-ліхтариками та штани відтінку металік, які поєднувала з жовтими туфлями-човниками на шпильці. У її вухах були довгі сережки-висячки, на шиї підвіска, а на зап’ясті браслет і золотий годинник.

Графіня Елоїза та принцеса Лаурентін / © Getty Images

Графіня Елоїза та принцеса Лаурентін / © Getty Images

Минулого місяця, нагадаємо, мати та дочка відвідали показ бренду My Lima Lima у студії Noorderfabriek в Амстердамі.

Принцеса Лаурентін з дочкою графинею Елоїзою / © Getty Images

Принцеса Лаурентін з дочкою графинею Елоїзою / © Getty Images

