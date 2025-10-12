- Дата публікації
У білому костюмі та з довгим сережкою: принцеса Нідерландів на відкритті бутика
Принцеса Нідерландів Лаурентін та її дочка графиня Елоїза Оранська відкрили новий бутік.
Їхній новий вінтажний магазин My Lima Lima відкрився днями в Гаазі. Весь прибуток від продажу одягу там королівські особи жертвують на благодійність.
59-річна принцеса Лаурентін одяглася з цього приводу в короткий білий жилет і штани до тону зі стрілками та взула кросівки на масивній підошві. Образ свій вона доповнила лаконічним макіяжем, золотою підвіскою на шиї, сережкою з написом Love в одному вусі та із сережкою-серцем — в іншому. Її дочка графина Елоїза одягла білий топ із рукавами-ліхтариками та штани відтінку металік, які поєднувала з жовтими туфлями-човниками на шпильці. У її вухах були довгі сережки-висячки, на шиї підвіска, а на зап’ясті браслет і золотий годинник.
Минулого місяця, нагадаємо, мати та дочка відвідали показ бренду My Lima Lima у студії Noorderfabriek в Амстердамі.