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У білому костюмі, з медалями і в перлах: японська імператриця Масако в елегантному образі прибула на збори
Імператриця Японії у білому ансамблі з акцентними чорними вставками відвідала захід у Токіо.
Імператриця Масако прибула до штаб-квартири Японського товариства Червоного Хреста у Токіо для участі у генеральних зборах.
Її Величність з’явилася там у білосніжному ансамблі, який складався з рельєфної сукні-футляра з білим візерунком, приталеного жакета з чорною облямівкою на лацканах і манжетах, а також елегантного білого капелюха з чорною вставкою.
Образ імператриця доповнила білими туфлями з чорними носками і на стійких підборах, чорним клатчем і білими рукавичками.
Масако зробила макіяж із чорним олівцем на очах і глянцевим блиском на губах, прикрасила вуха великими перлинними сережками-пусетами, а шию — перлинним намистом. До жакету вона прикріпила медалі із червоними стрічками.
Нагадаємо, імператриця Масако на весняній вечірці з’явилася у традиційному японському кімоно кольору вершкового масла з флористичним принтом.