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У білому костюмі з мереживом на рукавах: красива прем’єрка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з королем Чарльзом
Джорджа Мелоні у білосніжному ансамблі приймала у гостях короля Великої Британії.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сьогодні, 9 квітня, зустрічала на віллі Доріа Памфілі у Римі короля Великої Британії Чарльза III, який приїхав до Італії з офіційним візитом.
Прем’єрка зустрічала Його Величність у красивому діловому образі. На ній був білий топ і білий костюм, який складався з прямих штанів зі стрілками та елегантного жакета. Рукави були прикрашені мереживом із флористичним мотивом.
Аутфіт Мелоні доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання ы макіяж із рожевою помадою.
У цьому самому образі пані Мелоні потім зустрілася з королевою Йорданії Ранією.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні під час візиту до Франції продемонструвала діловий лук у темно-синьому костюмі і білій смугастій сорочці.