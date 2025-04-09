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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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275
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1 хв

У білому костюмі з мереживом на рукавах: красива прем’єрка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з королем Чарльзом

Джорджа Мелоні у білосніжному ансамблі приймала у гостях короля Великої Британії.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сьогодні, 9 квітня, зустрічала на віллі Доріа Памфілі у Римі короля Великої Британії Чарльза III, який приїхав до Італії з офіційним візитом.

Джорджа Мелоні і король Чарльз / © Associated Press

Джорджа Мелоні і король Чарльз / © Associated Press

Прем’єрка зустрічала Його Величність у красивому діловому образі. На ній був білий топ і білий костюм, який складався з прямих штанів зі стрілками та елегантного жакета. Рукави були прикрашені мереживом із флористичним мотивом.

Джорджа Мелоні і король Чарльз / © Associated Press

Джорджа Мелоні і король Чарльз / © Associated Press

Аутфіт Мелоні доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання ы макіяж із рожевою помадою.

Джорджа Мелоні і король Чарльз / © Associated Press

Джорджа Мелоні і король Чарльз / © Associated Press

Джорджа Мелоні і король Чарльз / © Associated Press

Джорджа Мелоні і король Чарльз / © Associated Press

У цьому самому образі пані Мелоні потім зустрілася з королевою Йорданії Ранією.

Джорджа Мелоні і королева Ранія / © Associated Press

Джорджа Мелоні і королева Ранія / © Associated Press

Джорджа Мелоні і королева Ранія / © Associated Press

Джорджа Мелоні і королева Ранія / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні під час візиту до Франції продемонструвала діловий лук у темно-синьому костюмі і білій смугастій сорочці. 

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