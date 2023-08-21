У білому костюмі: 70-річна перша леді Франції з'явилася на публіці в розкішному образі

Перша леді Франції – 70-річна Бріжит Макрон – справжнє втілення французького шику. Жінка разом зі своїм чоловіком відвідала церемонію, присвячену 79-тій річниці висадки союзників у Провансі під час Другої світової війни, яка допомогла звільнити південь Франції.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Для важливої події жінка президента одягла білий костюм зі звуженими штанами зі стрілками. На внутрішній частині рукавів її жакета були блискавки, які вона залишила розстебнутими. Під костюмом у неї була шовкова майка в білизняному стилі.

Доповнили вбрання Бріжит Макрон сріблясті туфлі, укладання й лаконічний ланцюжок на шиї. Також перша леді зробила макіяж, одягла золотий годинник та обручку.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

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