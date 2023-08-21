У білому костюмі: 70-річна перша леді Франції з'явилася на публіці в розкішному образі

Перша леді та президент Франції відвідали церемонію на південному сході Франції.
Перша леді Франції – 70-річна Бріжит Макрон – справжнє втілення французького шику. Жінка разом зі своїм чоловіком відвідала церемонію, присвячену 79-тій річниці висадки союзників у Провансі під час Другої світової війни, яка допомогла звільнити південь Франції.
Для важливої події жінка президента одягла білий костюм зі звуженими штанами зі стрілками. На внутрішній частині рукавів її жакета були блискавки, які вона залишила розстебнутими. Під костюмом у неї була шовкова майка в білизняному стилі.
Доповнили вбрання Бріжит Макрон сріблясті туфлі, укладання й лаконічний ланцюжок на шиї. Також перша леді зробила макіяж, одягла золотий годинник та обручку.
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