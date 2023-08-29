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У білому костюмі і білизняному топі: красива Бріжит Макрон в об'єктиві фотографів

У білому костюмі і білизняному топі: красива Бріжит Макрон в об'єктиві фотографів

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У білому костюмі і білизняному топі: красива Бріжит Макрон в об'єктиві фотографів

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді Франції в образі total white відвідала захід.

Папараці зазнімкували президента Франції Еммануеля Макрона і його дружину Бріжит Макрон, коли вони прибули на церемонію вшанування 79-ї річниці визволення села Борм-ле-Мімоза, що на південному сході Франції.

Перша леді, як завжди, мала красивий стильний вигляд. Вона була одягнена у білий топ у білизняному стилі і білий костюм, який складався зі штанів зі стрілками і подовженого жакету з блискавкою на рукавах.

Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит зробила об'ємне укладання і макіяж смокі-айс. На шиї у неї був золотий ланцюжок із підвіскою, а на руках – золотий годинник і дорогоцінна каблучка.

Еммануель одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, на зустрічі зі своєю амеркианською колегою Джилл Байден Бріжит з'явилася у білому костюмі від Louis Vuitton і білій блузкі з краваткою-бантом із кольоровим фірмовим логотипом французького бренду.

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Дата публікації
Перегляди
1093
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