У білому костюмі і блакитних човниках: Ненсі Пелосі на зустрічі з Оленою Зеленською

Вчора, 20 липня, Олена Зеленська виступила у Конгресі США. Її виступ став історичним, адже це вперше, коли перша леді іншої країни виступає там.

Ненсі Пелосі і Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Відрекомендувала першу леді перед членам Конгресу спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Олена Зеленська і Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

Ненсі Пелосі і Олена Зеленська / Фото: Getty Images

Цього дня спікерка мала також двосторонню зустріч із першою леді України.

Пелосі була одягнена у білосніжний штанний костюм, блакитний топ і блакитні туфлі-човники.

Олена Зеленська і Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

Свій образ вона доповнила синьо-жовтим браслетом, який носить постійно на знак підтримки України. На шиї у неї було біле намисто, а у вухах – білі сережки.

Ненсі Пелосі і Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Олена була одягнена у чорний штанний костюм від українського бренду A.M.G. із білою вставкою з символічною вишивкою у вигляді квітів та ромбів.

Ненсі Пелосі і Олена Зеленська / Фото: Associated Press

В Instagram Зеленська опублікувала знімки з їхньої зустрічі.

"Те, що робить зараз Росія з українськими дітьми з окупованих територій, – це масова депортація з подальшим незаконним усиновленням російськими родинами. Це пряма крадіжка наших дітей! Щодня Росія вчиняє варварські злочини проти народу України. І дуже важливо, щоб США визнали Росію країною-терористом і країною – спонсором тероризму, це було б важливим сигналом для всього світу.

Поговорила про це з Ненсі Пелосі, спікеркою Палати представників Конгресу США. Вона однією з перших побувала в Україні, пересвідчилась у російських злочинах і, повернувшись, сказала відому фразу: "Якщо Росія не в списку держав – спонсорів тероризму, цей список треба викинути!"

Я вважаю її однією з найсильніших жінок світу і була дуже рада побачитися з нею сьогодні у США. Наша розмова з пані Пелосі була про чергові злочини Росії. Про дітей, яких вона вбила. Про забрані життя мирних українців. Про людей, які залишилися без даху над головою.

Ми також говорили про відбудову, яка в нас попереду, та конкретну допомогу Сполучених Штатів у подоланні наслідків війни. За дні перебування у США я відчула неймовірну підтримку країни – від президентського подружжя до пересічного громадянина.

Я щиро вдячна американцям за те, що вони з нами в найтемніші часи. Бо це наближає наш спільний світанок", - написала Олена.

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