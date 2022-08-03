У білому костюмі і блакитних туфлях: Ненсі Пелосі зустрілася з президенткою Тайваню

Пелосі разом із американською делегацією прибула до Тайваню, щоб проявити свою підтримку острова.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі сьогодні, 3 серпня, зустрілася із президенткою Тайваню Цай Інвень.

Ненсі Пелосі і Цай Інвень / Фото: Associated Press

Вони обговорили підтримку демократії на острові, погрози Китаю, а також не оминули увагою війну Росії проти України.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Під час зустрічі Інвень вручила Пелосі урядову медаль – "Орден Доброзичливих хмар" за внесок у розвиток американо-тайванських відносин – найвищу нагороду на острові (до речі, її отримали лише близько 20 людей із 1940-х років).

Ненсі Пелосі і Цай Інвень / Фото: Associated Press

Ненсі також виступила під час зустрічі із заступником спікера Законодавчого юаня Цай Чі Чанг у Тайбеї.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Спікерка постала там у білому штанному костюмі, блакитному топі і замшевих блакитних туфлях-човниках.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Шию Ненсі прикрасила улюбленим перлинним намистом, а вуха – перлинними сережками. На обличчі у неї була блакитна захисна маска.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, прибула до Тайваню спікерка у рожевому костюмі, білому топі і білих туфлях з перфорацією і на шпильках.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

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