У білому костюмі і в сережках-кільцях: прессекретарка Байдена виступила перед журналістами

Цього разу Карін Жан-П’єр замість яскравого вбрання обрала білосніжне.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на брифінгу у Вашингтоні.
Перед журналістами вона з'явилася у діловому білосніжному костюмі, який складався з подовженого жакета і штанів, і білому топі.
Аутфіт Жан-П’єр доповнила зачіскою з кучерями, макіяжем із персиковими тінями, золотими сережками-кільцями і золотим ланцюжком із кулоном. Манікюр молочного відтінку завершив лук прессекретарки.
Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр з'явилася на роботі у червоних штанях і блузці з прозорими рукавами.
Читайте також:
- Яка яскрава: прессекретарка Байдена у рожевому обтислому костюмі прийшла на роботу
- У костюмі кольору фуксії і квітковій блузці з декольте: прессекретарка Байдена продемонструвала яскравий образ
- У сукні з принтом "гусяча лапка" і з дуже великою сумкою: прессекретарку Байдена папараці заскочили дорогою на гелікоптер