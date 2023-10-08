У білому костюмі і в сережках-кільцях: прессекретарка Байдена виступила перед журналістами

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на брифінгу у Вашингтоні.

Перед журналістами вона з'явилася у діловому білосніжному костюмі, який складався з подовженого жакета і штанів, і білому топі.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Жан-П’єр доповнила зачіскою з кучерями, макіяжем із персиковими тінями, золотими сережками-кільцями і золотим ланцюжком із кулоном. Манікюр молочного відтінку завершив лук прессекретарки.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр з'явилася на роботі у червоних штанях і блузці з прозорими рукавами.

Читайте також: