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У білому костюмі і в сережках-кільцях: прессекретарка Байдена виступила перед журналістами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У білому костюмі і в сережках-кільцях: прессекретарка Байдена виступила перед журналістами

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Цього разу Карін Жан-П’єр замість яскравого вбрання обрала білосніжне.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на брифінгу у Вашингтоні.

Перед журналістами вона з'явилася у діловому білосніжному костюмі, який складався з подовженого жакета і штанів, і білому топі.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Жан-П’єр доповнила зачіскою з кучерями, макіяжем із персиковими тінями, золотими сережками-кільцями і золотим ланцюжком із кулоном. Манікюр молочного відтінку завершив лук прессекретарки.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр з'явилася на роботі у червоних штанях і блузці з прозорими рукавами.

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