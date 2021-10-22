У білому костюмі і з красивим макіяжем: Ненсі Пелосі на пресконференції

У білому костюмі і з красивим макіяжем: Ненсі Пелосі на пресконференції

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі відвідала свою щотижневу пресконференцію на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.

На фото президент Джо Байден потискує руку спікерцы Палати представників Ненсі Пелосі, коли він і віцепрезидент Камала Гарріс відвідують захід, присвячений 10-й річниці відкриття меморіалу Мартіна Лютера Кінга молодшого, у Вашингтоні.

Джо Байден і Ненсі Пелосі / Associated Press

81-річна політикиня має чудовий вигляд в світлому костюмі, що складається зі спідниці і жакета, до якого пришпилена золота брошка. У вухах у Ненсі були золоті сережки-кліпси, на шиї — намисто, а каштанове волосся укладені в акуратну зачіску. На обличчі у Пелосі був макіяж з акцентом на губи.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Костюми Ненсі Пелосі дуже любить і часто носить, до того ж не тільки варіант жакет плюс спідниця, а й штанні костюми на її фігурі сидять чудово.

Ненсі Пелосі / Associated Press

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