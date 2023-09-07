У білому костюмі і з мапою України на серці: ефектний образ Олени Зеленської на саміті у Києві

Перша леді з'явилася на заході у вбранні від українського бренду.

Олена Зеленська взяла участь у третьому Саміті перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві. Це міжнародне об’єднання подружжів перших осіб світу, засноване першою леді у 2021 році для обміну досвідом і реалізації спільних проєктів заради добробуту людей у світі. Темою третього саміту було ментальне здоров’я.

Для заходу Зеленська обрала ефектний білосніжний образ від українського бренду Gasanova. Вбрання складалося із жакету з асиметричним коміром, атласними вставками і одним ґудзиком та спідниці міді. Костюм вона скомбінувала з бежевими туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

До жакету перша леді прикріпила золотисту брошку у вигляді мапи України від цього самого бренду, а вуха прикрасила золотими лаконічними сережками.

Аутфіт Олена доповнила ідеально рівним укладанням і ніжним макіяжем із помадою лілового відтінку.

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська продемонструвала лук у діловому костюмі шоколадного відтінку, який складався із подовженого жакета і широких штанів.

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