У білому костюмі і з мереживним декольте: ефектний образ дружини Джастіна Трюдо

Софі Грегуар Трюдо в ефектному аутфіті з'явилася на саміті у Мексиці.
У Мексиці відбувся саміт лідерів трьох країн Північної Америки. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор і його дружина Беатріс Гутьєррес Мюллер зустрічали у себе в гостях учасників саміту – президента США Джо Байдена, його дружину Джилл Байден, прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, його дружину Софі Грегуар Трюдо.
Софі Грегуар з'явилася на зустрічі у білому костюмі, який складався із подовженого жакету і штанів кльош. На ній також був топ кремового відтінку з романтичним мереживним декольте.
Вбрання Софі доповнила світлими туфлями і цікавим кольоровим клатчем з пензликами. Вона зробила елегантне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха елегантними золотими сережками.
Потім пані Трюдо переодяглася в інший світлий костюм, який складався із жакету без ґудзиків і вкорочених штанів, і білий топ із прозорою вставкою в зоні декольте.
Волосся Софі розпустила і підкреслила очі чорним олівцем. У вуха у неї були довгі сережки з бісером.
Нагадаємо, з літака в Мексиці пані Трюдо вийшла у легкій сукні міді із блакитним принтом, який нагадував вишивку, і ґудзиками в зоні декольте. Взута вона була у сині замшеві туфлі-човники на шпильках.
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