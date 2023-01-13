У білому костюмі і з мереживним декольте: ефектний образ дружини Джастіна Трюдо

Софі Грегуар Трюдо в ефектному аутфіті з'явилася на саміті у Мексиці.

У Мексиці відбувся саміт лідерів трьох країн Північної Америки. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор і його дружина Беатріс Гутьєррес Мюллер зустрічали у себе в гостях учасників саміту – президента США Джо Байдена, його дружину Джилл Байден, прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, його дружину Софі Грегуар Трюдо.

Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Софі Грегуар з'явилася на зустрічі у білому костюмі, який складався із подовженого жакету і штанів кльош. На ній також був топ кремового відтінку з романтичним мереживним декольте.

Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Вбрання Софі доповнила світлими туфлями і цікавим кольоровим клатчем з пензликами. Вона зробила елегантне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха елегантними золотими сережками.

Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Потім пані Трюдо переодяглася в інший світлий костюм, який складався із жакету без ґудзиків і вкорочених штанів, і білий топ із прозорою вставкою в зоні декольте.

Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Волосся Софі розпустила і підкреслила очі чорним олівцем. У вуха у неї були довгі сережки з бісером.

Нагадаємо, з літака в Мексиці пані Трюдо вийшла у легкій сукні міді із блакитним принтом, який нагадував вишивку, і ґудзиками в зоні декольте. Взута вона була у сині замшеві туфлі-човники на шпильках.

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