У білому костюмі і з рожевим педикюром: Джилл Байден відвідала королівський палац у Мадриді

У білому костюмі і з рожевим педикюром: Джилл Байден відвідала королівський палац у Мадриді

Перша леді США з'явилася на заході в ефектному аутфіті.

У королівському палаці у Мадриді відбулася зустріч членів саміту НАТО. Вітали поважних гостей король Іспанії Філіп VI і королева Летиція.

Одним із перших прибули президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден. Перша леді обрала для заходу білосніжний лук. На ній був штанний костюм, білий топ і чорні босоніжки, прикрашені камінням.

Королева Летиція, Джо Байден, король Філіп VI і Джилл Байден / Фото: Getty Images

Образ Джилл доповнила золотим ланцюжком з кулоном і багатошаровим перловим намистом. У вухах у неї були елегантні діамантові сережки, а на пальці – гарна каблучка.

Вечірній макіяж, французький манікюр і рожевий педикюр завершили ефектний лук пані Байден.

А королева Летиція обрала для такої події чорну сукню від іспанського бренду The 2nd Skin, в якій дебютувала в жовтні минулого року на церемонії вручення премії Princess of Asturias Awards в Ов'єдо.

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