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У білому костюмі і з українським прапором на грудях: Ненсі Пелосі виступила на музичному фестивалі

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У білому костюмі і з українським прапором на грудях: Ненсі Пелосі виступила на музичному фестивалі

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Політикиня в образі total black відвідала Global Citizen Festival.

Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі взяла участь у музичному фестивалі Global Citizen Festival, який відбувся у Центральному парку в Нью-Йорку. Там політикиня виступила з промовою на тему зміни клімату та скорочення викидів вуглецю.

Поряд із Пелосі стояла Пріянка Чопра у різнокольоровому вбранні.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Спікерка для заходу обрала білосніжний штанний костюм і білий топ. На плечі вона накинула білий светр. До лацкану Ненсі прикріпила значки у вигляді американського і українського прапорів.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Політикиня зробила укладання з боковим проділом і макіяж із акцентом на очах.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

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