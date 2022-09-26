У білому костюмі і з українським прапором на грудях: Ненсі Пелосі виступила на музичному фестивалі

Політикиня в образі total black відвідала Global Citizen Festival.
Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі взяла участь у музичному фестивалі Global Citizen Festival, який відбувся у Центральному парку в Нью-Йорку. Там політикиня виступила з промовою на тему зміни клімату та скорочення викидів вуглецю.
Поряд із Пелосі стояла Пріянка Чопра у різнокольоровому вбранні.
Спікерка для заходу обрала білосніжний штанний костюм і білий топ. На плечі вона накинула білий светр. До лацкану Ненсі прикріпила значки у вигляді американського і українського прапорів.
Політикиня зробила укладання з боковим проділом і макіяж із акцентом на очах.
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