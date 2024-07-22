У білому костюмі і з відрослим манікюром: Тіффані Трамп із чоловіком з'явилася на передвиборчому заході батька

30-річна донька експрезидента США із чоловіком вперше за довгий час вийшли на публіку.
Тіффані Трамп разом із іншими членами родини підтримала батька Дональда Трампа, який є кандидатом у президенти США від республіканців, на завершальному вечорі Національного з'їзду Республіканської партії у Мілуокі. На сцені вона з'явилася, тримаючись за руку з чоловіком-мільярдером Майклом Булосом.
Тіф, як і її старша сестра Іванка, обрала для своєї появи білосніжне вбрання, яке складалося із вкорочених штанів-кльош зі стрілками і жакета з короткими рукавами-ліхтариками, прихованими ґудзиками і накладними клапанами. Лук вона доповнила замшевими туфлями кольору кемел.
Тіффані зробила зачіску з гарними локонами і макіяж смокі-айс. А от манікюр вона забула або не встигла оновити – білий гельлак помітно вже відріс. На руці у неї красувалася каблучка з діамантами і золотий браслет.
Майкл був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і червону, як і в його тестя, краватку.
Нагадаємо, Тіффані Трамп вийшла заміж у розкішній пишній сукні з довгими рукавами від ліванського бренду Elie Saab, розшиту кристалами, бісером і паєтками.
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