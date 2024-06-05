У білому костюмі та чарівних сережках: японська принцеса Како на заході

Японська принцеса Како відвідала вручення дитячої книжкової премії, яка відбулася в Токіо. Під час заходу принцеса виступила із промовою перед авторами дитячих книжок.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

29-річна Како одягла на церемонію біле вбрання, яке складалося з лаконічної сукні та жакету з довгими рукавами, у якого не було лацканів. Застібався він на ґудзик і мав манжети.

Образ принцеса доповнила зачіскою з трохи підкрученим волоссям, дуже лаконічним макіяжем, а також чарівними сережками з блакитними намистинами та перлинами.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Ця її поява на публіці відбулася після того, як Како повернулася до Японії з поїздки у Грецію. Дівчина провела з офіційним візитом у цій країні три дні та зустрілася з президенткою Греції.

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