У білому костюмі та із золотим клатчем: стильна королева Летиція на врученні журналістської премії

Королева Летиція з'явилася із чоловіком королем Філіпом VI на світському заході у Мадриді.
Їхні королівські Величності завітали на 40-ву церемонію вручення премій у галузі журналістики "Франциско Сереседо". Для Летиції, як для колишньої журналістки, присутність на таких заходах є особливо важливою. Премію присуджує Асоціація європейських журналістів.
З цієї нагоди королева обрала для світського виходу біле вбрання, яке трохи нагадало нам образ її дочки принцеси Леонор у день її 18-річчя.
Костюм від Hugo Boss, що складається з подовженого блейзера та прямих штанів зі стрілками Летиція поєднала з білим топом з мереживним оздобленням, в руках тримала золотий клатч від Magrit і одягла діамантові сережки у формі букета квітів.
Волосся Летиції цього разу було розпущене і не накручене, а макіяж був виконаний у теплих бронзових відтінках.
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