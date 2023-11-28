У білому костюмі та із золотим клатчем: стильна королева Летиція на врученні журналістської премії

Їхні королівські Величності завітали на 40-ву церемонію вручення премій у галузі журналістики "Франциско Сереседо". Для Летиції, як для колишньої журналістки, присутність на таких заходах є особливо важливою. Премію присуджує Асоціація європейських журналістів.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

З цієї нагоди королева обрала для світського виходу біле вбрання, яке трохи нагадало нам образ її дочки принцеси Леонор у день її 18-річчя.

Костюм від Hugo Boss, що складається з подовженого блейзера та прямих штанів зі стрілками Летиція поєднала з білим топом з мереживним оздобленням, в руках тримала золотий клатч від Magrit і одягла діамантові сережки у формі букета квітів.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Волосся Летиції цього разу було розпущене і не накручене, а макіяж був виконаний у теплих бронзових відтінках.

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