У білому костюмі та особливих прикрасах: принцеса Кейт на матчі регбі у Франції

Кейт та Вільям, як і анонсувалося раніше, перебувають з візитом у Франції.

Учора принцеса Уельська була присутня на матчі чемпіонату світу з регбі у Франції між Англією та Аргентиною на стадіоні "Велодром" у Марселі. Кейт приїжджала підтримувати команду, оскільки є покровителькою Футбольного союзу регбі та Ліги регбі.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II призначила Кейт покровителькою організацій у лютому 2022 року. Це була перша перерозподілена посада, яку раніше обіймав принц Гаррі, який відмовився від своєї робітничої королівської ролі разом зі своєю дружиною Меган Маркл у січні 2020 року.

Кетрін цього дня мала блискучий вигляд і була в білому штанному костюмі від Alexander McQueen, який раніше вже носила і поєднувала з білим топом і шкіряними туфлями-човниками на підборах. У руках у принцеси Уельської був молочно-білий плетений клатч.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Образ Кейт доповнила комплектом прикрас, який вперше одягла на хрещення принцеси Шарлотти 2015 року, і зокрема парою сережок Mappin & Webb 'Empress' з діамантами та підвіскою з білого золота та діамантів. Довге волосся вона розпустила і гарно уклала. А також зробила макіяж із акцентом на очі та нафарбувала нігті світлим лаком.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принц Вільям відвідає перший матч Уельсу проти Фіджі у Бордо у неділю.

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