30 серпня 2024 року королева Нідерландів Максима відвідала підготовку до щорічного параду квітів у Зюндерті, на півдні Нідерландів.
Це найбільший парад жоржин у світі, який відбудеться 82-ге 1 вересня. Він внесений до списоку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Парад включатиме двадцять платформ, які спроектовані та збудовані жителями двадцяти районів. Платформи є великими витворами мистецтва зі сталевого дроту, картону, пап'є-маше та квітів, і вони побудовані повністю волонтерами. Для прикрашання платформ використовуються лише жоржини.
На заході Максима з'явилася у білому костюмі від бренду Massimo Dutti, який поєдала зі смугастою кофтою та сережками у вигляді квітів.
Королева Максима відвідала в рамках своєї подорожі три села: Гелпт Елькандер, Де Берк та Кляйн Зюндерт. Вона зустрічається з волонтерами та поговорила про їхню роботу та важливість параду. Підготовку до параду Максима відвідала після того, як весело провела час на відкритті соціально-культурного центру De Basis у Сусті, де станцювала у синій сукні.
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