У білому костюмі та в діамантах: княгиня Шарлін вийшла у світ з чоловіком

18 липня князь та його дружина відвідали вечерю Фонду Мандели у співпраці з Фондом принца Альберта II Монако та Фондом Ананта та Ванашрі Сінгха.

Цей вечір відбувся у присутності голови пані Зенані Мандела-Дламіні, дочки Нельсона Мандели.

45-річна княгиня Шарлін продемонструвала ефектний образ на публіці, одягнувшись цього разу білосніжний штанний костюм під яким був білий топ і взула золоті босоніжки на підборах.

Шарлін красиво уклала коротке волосся, яке нещодавно перефарбувала в теплий каштановий відтінок. На шиї у неї виблискувало кольє з діамантів, а у вухах були сережки-висячки, а на пальці виблискувала її заручальна каблучка з діамантом огранювання "груша", яку Шарлін так рідко носить. Легкий макіяж на її обличчі ідеально завершував образ.

Нагадаємо, у річницю весілля Шарлін та Альбера, яке вони святкували 2 липня, палац поділився не дуже романтичним фото пари.

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