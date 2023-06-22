У білому костюмі та з красенем чоловіком-королем: королева Летиція на прийомі у палаці

Король та королева Іспанії провели захід у Королівському палаці в Мадриді.

Король Філіпп VI та королева Летиція зустрілися з членами Фонду принцеси Астурійської. Це некомерційна приватна організація, основною метою якої є сприяння звеличенню та просуванню тих наукових, культурних та гуманістичних цінностей, які становлять частину універсальної спадщини людства.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

50-річна Летиція одягла розкішний білий штанний костюм із ідеально випрасуваними стрілками. Під жакет Її Величність одягла білий топ із прозорою обробкою і взута була в нюдові гостроносі туфлі на підборах.

З прикрас на Летиції були золоті сережки-кільця не дуже великі та улюблена каблучка від бренду Coreterno, яку королева носить не знімаючи. Волосся вона розпустила і зробила гладке укладання, а на обличчі мала макіяж, що підкреслював її природну красу.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп теж мав гарний вигляд в темно-синьому костюмі в тонку смужку, який він поєднував із блідо-рожевою краваткою та білою сорочкою. Фотографи зробили милий кадр, як ніжно король дивиться на дружину, а вона відповідає йому взаємністю.

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