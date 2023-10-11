У білому костюмі та з метеликом на грудях: королева Софія на церемонії у Мадриді

Свекруха королеви Летиції також була присутня на публічному заході в Мадриді.
Учора королева Летиція у улюбленій смарагдовій сукні відвідала захід у Мадриді, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров'я.
А цього ж дня її свекруха – 84-річна королева Софія, вручила соціальні нагороди Фонду Mapfre у Real Casino у Мадриді.
На захід королева приїхала у білому жакеті з гарним квітковим оздобленням на рукавах, білому топі та штанях. У неї було укладання та макіяж на обличчі, у вухах сережки з камінням, на шиї – кілька різних прикрас, на зап'ясті – браслетів, а на грудях була пришпилена брошка у вигляді метелика. Також у Софії був французький манікюр.
Вона, як завжди, мала бездоганний вигляд, а білий колір їй дуже пасує.
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