У білому костюмі та з метеликом на грудях: королева Софія на церемонії у Мадриді

Свекруха королеви Летиції також була присутня на публічному заході в Мадриді.

Учора королева Летиція у улюбленій смарагдовій сукні відвідала захід у Мадриді, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров'я.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

А цього ж дня її свекруха – 84-річна королева Софія, вручила соціальні нагороди Фонду Mapfre у Real Casino у Мадриді.

Королева Софія / Фото: Getty Images

На захід королева приїхала у білому жакеті з гарним квітковим оздобленням на рукавах, білому топі та штанях. У неї було укладання та макіяж на обличчі, у вухах сережки з камінням, на шиї – кілька різних прикрас, на зап'ясті – браслетів, а на грудях була пришпилена брошка у вигляді метелика. Також у Софії був французький манікюр.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Вона, як завжди, мала бездоганний вигляд, а білий колір їй дуже пасує.

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