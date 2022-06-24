У білому костюмі та з сережками-черепашками: королева Максима відвідала конференцію

Після урочистої галавечері для дипломатичного корпусу в королівському палаці в Амстердамі королева Нідерландів повернулася до виконання своїх звичайних королівських обов'язків.

Вчора, 23 червня, Її Величність брала участь у конференції з фінансового здоров'я співробітників у Роттердамі. На захід Максима приїхала у білому костюмі, доповнивши його своїми улюбленими лакованими туфлями з бантиками у кольорі нюд та сумкою в тон від Chanel.

Цього разу королева зробила собі дуже насичений макіяж, зробивши акцент на очах, і на губах. А з прикрас на ній були нові сережки у вигляді черепашок, яких ми раніше не бачили. Також Її Величність одягла кілька браслетів та годинник із чорним шкіряним ремінцем.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на галавечері на честь дипломатичного корпусу королева Максима з'явилася у кораловій сукні зі шлейфом від Jan Taminiau. Це вбрання було пошито для королеви спеціально на замовлення нідерландським кутюр'є Яном Тамініау. Але сукня не нова, королева вона вже носила її 2009-го та 2012-го роках.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

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