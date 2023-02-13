У білому костюмі та з яскравим манікюром: кронпринцеса Вікторія приїхала до Австралії

Вікторія разом із чоловіком кронпринцем Даніелем були присутні на церемонії куріння корінних народів у Національному музеї Австралії у Канберрі. Її Королівська Високість кронпринцеса Вікторія та принц Швеції Даніель перебувають із триденним візитом в Австралії.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

На публіці 45-річна Вікторія з'явилася у білому костюмі, який складався з подовженого жакету та спідниці міді з високою талією. Під костюм принцеса підібрала білі туфлі-човники Gianvito Rossi та доповнила образ позолоченими аксесуарами від бренду Skultuna: кольє у вигляді ланцюга, браслетом та сережками. На грудях кронпринцеса пришпилила брошку, схоже, у вигляді бабки. Також вона зібрала волосся у традиційний низький пучок та зробила нейтральний макіяж. А ось манікюр на відміну від мейкапу у принцеси був яскравим, Вікторія любить фарбувати нігті яскравими відтінками.

Оскільки поїздка королівської пари триватиме три дні чекаємо на нові образи кронпринцеси.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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