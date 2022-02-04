У білому костюмі та з золотими сережками: елегантний образ Джилл Байден на івенті у Білому домі

Перша леді США обрала для свого аутфіту ніжне жіночне вбрання.
Днями Джилл Байден виступила на заході "Раковий місячний постріл", який минув у Східній кімнаті Білого дому, у Вашингтоні.
Для цієї події перша леді обрала ніжний та елегантний аутфіт. На ній був білий костюм із золотими декоративними ґудзиками, який складався з блузки та спідниці-олівця. Вбрання чудово сиділо на фігурі Джилл.
Особливу увагу місіс Байден приділила аксесуарам. У вухах у неї були золоті сережки, на шиї – тонкі делікатні ланцюжки, а на руках – золоті браслети та годинник. До блузки перша леді прикріпила красиву золоту брошку з камінням.
Волосся дружина президента уклала у зачіску з локонами, зробила макіяж смокі-айс і одягла на обличчя дві маски – чорну та білу, які перед виступом зняла.
Фотографи зазнімкували, як Джилл обіймалася після виступу з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.
Раніше на сніданку подружжів NGA у Кеннеді-центрі у Вашингтоні Байден з'явилася у темно-смарагдовій сукні міді з квітковим принтом, короткими рукавами та таким самим поясом, який вона доповнила замшевими човниками лимонного кольору.
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