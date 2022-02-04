У білому костюмі та з золотими сережками: елегантний образ Джилл Байден на івенті у Білому домі

У білому костюмі та з золотими сережками: елегантний образ Джилл Байден на івенті у Білому домі

Перша леді США обрала для свого аутфіту ніжне жіночне вбрання.

Днями Джилл Байден виступила на заході "Раковий місячний постріл", який минув у Східній кімнаті Білого дому, у Вашингтоні.

Джилл Байден / Associated Press

Для цієї події перша леді обрала ніжний та елегантний аутфіт. На ній був білий костюм із золотими декоративними ґудзиками, який складався з блузки та спідниці-олівця. Вбрання чудово сиділо на фігурі Джилл.

Джилл Байден / Associated Press

Особливу увагу місіс Байден приділила аксесуарам. У вухах у неї були золоті сережки, на шиї – тонкі делікатні ланцюжки, а на руках – золоті браслети та годинник. До блузки перша леді прикріпила красиву золоту брошку з камінням.

Джилл Байден / Associated Press

Волосся дружина президента уклала у зачіску з локонами, зробила макіяж смокі-айс і одягла на обличчя дві маски – чорну та білу, які перед виступом зняла.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Фотографи зазнімкували, як Джилл обіймалася після виступу з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Джилл Байден та Камала Харріс / Associated Press

Раніше на сніданку подружжів NGA у Кеннеді-центрі у Вашингтоні Байден з'явилася у темно-смарагдовій сукні міді з квітковим принтом, короткими рукавами та таким самим поясом, який вона доповнила замшевими човниками лимонного кольору.

Джилл Байден / Associated Press

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