У білому костюмі та зі старовинною прикрасою: королева Максима продемонструвала елегантний образ

Король Віллем-Олександр та королева Максима вчора провели день у Нью-Йорку.
Вони зустрілися з губернатором штату Нью-Йорк Кеті Гокул та її чоловіком Вільямом Хочула-молодшим, а потім відвідали спеціальний, організований на їхню честь прийом.
Якщо для першої зустрічі королева Нідерландів обрала жовту сукню без рукавів з вишивкою на грудях від Maison Natan, то на прийом вона приїхала вже в іншому образі. Максима одягла білі тонкі штани від Maison Natan і білу текстуровану блузку зі світлого крепу від цього ж бренду з поясом, що підкреслює талію. Взута королева була у світлі босоніжки теж від Maison Natan, взяла з собою клатч зі зміїної шкіри Sophie Habsburg і завершила образ сережками з діамантами та масивним намистом з діамантами, перлами та бірюзою у формі серця королеви Юліани (бабусі короля).
У Максими цього дня було гарне укладання хвилями та насичений макіяж очей, а також вона підкреслила губи.
Днем раніше королева Максима та Віллем-Олександр відвідали місто Саванна, де Її Величність з'явилася у білому луку від Dior.
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