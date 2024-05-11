У білому костюмі та золотій прикрасі на шиї: Меган Маркл на заході в Нігерії

Герцогиня одягла лаконічний та елегантний костюм, який мав ідеальний вигляд на її фігурі.

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл – герцог та герцогиня Сассекські – прибули з візитом до Нігерії, який триватиме три дні. Ця поїздка пари стане першим офіційним візитом герцога та герцогині до цієї країни.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

10 травня 2024 року герцог і герцогиня відвідали Академію Lightway в Абуджі, щоб розпочати перший в історії саміт з психічного здоров'я, який став результатом розширеного партнерства між The Archewell Foundation та The Geanco Foundation. Потім герцог та герцогиня відвідали штаб оборони Нігерії, де відвідали дружин військовослужбовців.

Якщо для першої появи на публіці Меган одягла персикову сукню і зібрала волосся, то другий її образ був більш діловим — герцогиня віддала перевагу білому костюму Altuzarra з розкльошеними штанами від колін і приталеного в талії жакету з одним ґудзиком.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Волосся вона розпустила і завершила свій лук золотими прикрасами від Ariel Gordon Maffei та Cartier, коричневими туфлями Manolo Blahnik та макіяжем. Принц Гаррі був одягнений у зелений костюм.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Меган Маркл і принц Гаррі (13 фото)