У білому костюмі від Alexander McQueen: гарна герцогиня Кейт та принц Вільям відвідали кілька заходів

У білому костюмі від Alexander McQueen: гарна герцогиня Кейт та принц Вільям відвідали кілька заходів

Вільям та Кейт сьогодні відвідали одразу кілька заходів у Лондоні. І це після того, як учора герцог Кембриджський святкував своє 40-річчя.

Наступного дня після свого ювілею принц Вільям із красунею-дружиною Кетрін відвідали відкриття пам'ятника поколінню Віндраш на станції Ватерлоо у Лондоні.

Герцогиня Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

Вільям та Кейт розпочали свій ранок у Brixton House, де вони відвідали організацію Elevate, молодіжну програму, спрямовану на те, щоб допомогти людям молодше 30 років розвинути навички, щоб мати успіхи у творчій індустрії.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Королівську пару тепло зустрічали у британо-карибському співтоваристві та інших діаспорах, які представляють нове покоління британських творчих талантів.

Герцогиня Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

Герцогиня Кетрін і принц Вільям побалакали з групою молодих людей, які брали участь у семінарі зі знімання та фотографії, а розпочали розмову про свої кар'єрні устремління та надії на майбутнє, пише Hello! Кетрін, яка захоплюється фотографією, навіть показали, як працювати з великою камерою і у герцогині непогано вийшло.

Герцогиня Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Далі пара вирушила на вокзал Ватерлоо, де вони були присутні на відкритті Національного монумента Віндраша. Пам'ятник символізує мужність, цілеспрямованість та стійкість тисячів чоловіків, жінок та дітей, які подорожували до Великої Британії від 1948 до 1971 років, щоб допомогти відновити повоєнну Британію, а також визнає та відзначає видатний внесок та відданість покоління Віндраш британцям. На заході принц Вільям виступив із промовою.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська останнім часом часто одягає штанні костюми. Цього разу вона віддала перевагу костюму білого кольору від свого улюбленого бренду Alexander McQueen і одягла білий топ під ним. Також Кейт взяла з собою маленьку білу сумку Amberley від Mulberry та взула туфлі-човники на підборах. Новинкою в образі герцогині були сережки-висячки від Chalk Jewelry. Кетрін розпустила довге волосся (помітили, що вона часто почала випрямляти волосся) і зробила денний макіяж з акцентом на очі.

Герцогиня Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

Герцогиня Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям був також дуже елегантний у темному костюмі, білій сорочці, краватці та туфлях-оксфордах.

Минулого разу Кейт приїжджала на зустріч із міністрами у ніжно-рожевому костюмі від Alexander McQueen, вартістю 1370 фунтів стерлінгів, до якого підібрала в тон штани, білий топ та туфлі-човники на підборах.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

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