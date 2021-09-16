У білому костюмі з елегантним акцентом: Олена Зеленська на Українському жіночому конгресі

Перша леді України обожнює білий колір, тому її часто можна побачити у луках цього кольору.
Олена Зеленська відкрила другий день V Українського жіночого конгресу. Там перша леді виступила з промовою, під час якої розповіла про результати участі України у "Партнерстві Біарриц".
Фото з події вона виклала у себе в Instagram. У дописі Олена зазначила:
"Символічно, що мій виступ відбувся на цьому майданчику, де два роки тому пролунав заклик про приєднання України до "Партнерства Біарриц"
Уже рік Україна є його учасницею, і сьогодні ми ділимося конкретними результатами нашої роботи в усіх п’яти сферах партнерства:
- розвиток безбар’єрного простору;
- навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків;
- запобігання насильству;
- зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків;
- створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.
Сильні жінки-лідерки запалюють, і їм не потрібно через тиск доводити впевненість у своїх силах. Впевненим достатньо діалогу. І Український жіночий конгрес уже не перший рік стверджує ефективність діалогу в розбудові рівноправного українського суспільства".
Цього дня пані Зеленська продемонструвала красивий діловий аутфіт. На ній був білосніжний костюм, який складався з жакету, штанів і блузки. В образі Олени був акцент на елегантній чорній сукні з принтом у надгрудній кишені.
Дружині президента зробили акуратне укладання з боковим проділом і макіяж смокі-айс. У вухах у неї були бронзові сережки-пусети.
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