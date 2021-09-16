У білому костюмі з елегантним акцентом: Олена Зеленська на Українському жіночому конгресі

Перша леді України обожнює білий колір, тому її часто можна побачити у луках цього кольору.

Олена Зеленська відкрила другий день V Українського жіночого конгресу. Там перша леді виступила з промовою, під час якої розповіла про результати участі України у "Партнерстві Біарриц".

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Фото з події вона виклала у себе в Instagram. У дописі Олена зазначила:

"Символічно, що мій виступ відбувся на цьому майданчику, де два роки тому пролунав заклик про приєднання України до "Партнерства Біарриц"

Уже рік Україна є його учасницею, і сьогодні ми ділимося конкретними результатами нашої роботи в усіх п’яти сферах партнерства:

розвиток безбар’єрного простору;

навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків;

запобігання насильству;

зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків;

створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

Сильні жінки-лідерки запалюють, і їм не потрібно через тиск доводити впевненість у своїх силах. Впевненим достатньо діалогу. І Український жіночий конгрес уже не перший рік стверджує ефективність діалогу в розбудові рівноправного українського суспільства".

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Цього дня пані Зеленська продемонструвала красивий діловий аутфіт. На ній був білосніжний костюм, який складався з жакету, штанів і блузки. В образі Олени був акцент на елегантній чорній сукні з принтом у надгрудній кишені.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Дружині президента зробили акуратне укладання з боковим проділом і макіяж смокі-айс. У вухах у неї були бронзові сережки-пусети.

Читайте також: У білій футболці та кюлотах: Олена Зеленська відвідала музей

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання