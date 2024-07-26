У білому костюмі з накидкою: елегатна королева Матильда та король Філіп прибули на Олімпійські ігри

Королівська пара Бельгії вирушила до Парижа, де буде присутня на відкритті Олімпіади.

Напередодні король Філіп та королева Матильда відвідали вечерю Міжнародного олімпійського комітету у Луврі. Її Величності королева з'явилася на ньому у білому костюмі з накидкою від Natan Couture, який доповнила гостроносими туфлями на підборах та мініатюрним клатчем.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Associated Press

Волосся королеви Матильди було зібрано в зачіску, вона також одягла перлинні сережки-висячки і зробила виразний макіяж. Також у неї був світлий манікюр і на пальці виблискувала улюблена заручальна каблучка із сапфіром.

Король Філіп одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку і темно-синю краватку в квітковий принт.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Associated Press

Також на урочистий захід приїхали й інші члени європейських королівських сімей, зокрема королева Данії Мері з чоловіком королем Фредеріком X, княгиня Шарлін із Монако з князем Альбером II та іспанське королівське подружжя.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін із президентом МОК Томасом Бахом та його дружиною Клаудією Бах у Парижі / Фото: Getty Images

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