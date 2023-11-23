У білому костюмі з вишивкою: дружина прем'єр-міністра Ріші Сунака повторила образ Кейт Міддлтон

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та його дружина Акшата Мурті зустрілися із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Політиків сфотографували біля Даунінг-стріт, 10 у Лондоні. Президент перебував із чотириденним державним візитом у Великій Британії.

Ріші Сунак, Акшата Мурті, Юн Сук Йоль / Фото: Associated Press

Для зустрічі Акшата Мурті одягла костюм від Self-Portrait білого кольору, що складався з приталеного жакета з квітковою вишивкою білими нитками та спідниці довжини міді.

Вбрання дружина прем'єр-міністра доповнила лаконічною зачіскою із зібраним у пучок волосся, макіяжем та чорними аксесуарами: поясом на талії, чорними колготками та туфлями на підборах.

Ріші Сунак, Акшата Мурті, Юн Сук Йоль / Фото: Associated Press

У вухах 43-річна дружина політика мала елегантні золоті сережки.

Ріші Сунак, Акшата Мурті, Юн Сук Йоль / Фото: Associated Press

Однак раніше в такому ж образі на публіці з'являлася інша британська зірка — принцеса Уельська Кейт. Такий білий костюм вона одягала 2022 року, коли разом із принцесою Анною відвідала організацію охорони материнства.

Герцогиня Кембриджська та принцеса Анна / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи Акшати Мурті - дружини прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака (11 фото)