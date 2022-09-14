У білому костюмі з вишивкою і сережках-вишнях: красива Олена Зеленська приїхала до Європарламенту

Урсула фон дер Ляєн запросила першу леді України на важливу для ЄС подію.

Сьогодні, 14 вересня, Олена Зеленська прибула до Європейського парламенту в Страсбурзі. На запрошення президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн перша леді України стала почесною гостею щорічної програмної промови State of the European Union.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

У Європарламенті Олена постала у гарному ніжному образі. На ній був білосніжний костюм, який складався зі штанів зі стрілками і жакету з флористичною вишивкою, прихованими ґудзиками та квадратним вирізом із округлими кутами.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Свій вишуканий аутфіт Зеленська доповнила делікатним золотим ланцюжком із червоними вишнями і сережками із цього самого комплекту.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Ідеально рівне укладання і ніжний макіяж завершили лук першої леді.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

На засіданні перед зверненням Урсули Зеленську вітали оплесками і стоячи.

А Урсула фон дер Ляєн своїм образом продемонструвала на події свою підтримку Україні. Вона одягла синій топ і жовтий жакет. Крім того, прикріпила до жакету синьо-жовту стрічку зі значком Європарламенту.

Олена Зеленська і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Олена Зеленська і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорно-білому аутфіті виступила на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) і взяла участь у панельній дискусії.

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