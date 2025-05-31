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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У білому купальнику і босоніж: леді Амелія Спенсер позувала на пляжі

Леді Амелія Спенсер поділилася у своєму блогу в Instagram красивими пляжними знімками, показавши, як позувала на піску у білому купальнику.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелія Спенсер

Амелія Спенсер / © instagram.com/ameliaspencer15

32-річна Амелія одяглася в білий купальник і накинула зверху білу сорочку, яка була розстебнута, і позувала перед камерою фотографа на красивому морському узбережжі.

Амелія Спенсер / © instagram.com/ameliaspencer15

Амелія Спенсер / © instagram.com/ameliaspencer15

«У моєму щасливому місці 🤍 ☀️», — написала під знімками племінниця принцеси Діани.

Амелія Спенсер / © instagram.com/ameliaspencer15

Амелія Спенсер / © instagram.com/ameliaspencer15

У Амелії було розпущене її довге біляве волосся, на обличчі був легкий денний макіяж, що підкреслював риси обличчя дівчини, вона прогулювалася пляжем босоніж і насолоджувалася моментом.

Амелія Спенсер / © instagram.com/ameliaspencer15

Амелія Спенсер / © instagram.com/ameliaspencer15

У підписі зірка також подякувала команді за те, що допомогли створити їй такий образ та провести такий особливий день.

Амелія Спенсер / © instagram.com/ameliaspencer15

Амелія Спенсер / © instagram.com/ameliaspencer15

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як сестри Спенсер приїжджали до Канн.

Амелія та Еліза Спенсер / © Getty Images

Амелія та Еліза Спенсер / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
10
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