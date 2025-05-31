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У білому купальнику і босоніж: леді Амелія Спенсер позувала на пляжі
Леді Амелія Спенсер поділилася у своєму блогу в Instagram красивими пляжними знімками, показавши, як позувала на піску у білому купальнику.
32-річна Амелія одяглася в білий купальник і накинула зверху білу сорочку, яка була розстебнута, і позувала перед камерою фотографа на красивому морському узбережжі.
«У моєму щасливому місці 🤍 ☀️», — написала під знімками племінниця принцеси Діани.
У Амелії було розпущене її довге біляве волосся, на обличчі був легкий денний макіяж, що підкреслював риси обличчя дівчини, вона прогулювалася пляжем босоніж і насолоджувалася моментом.
У підписі зірка також подякувала команді за те, що допомогли створити їй такий образ та провести такий особливий день.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як сестри Спенсер приїжджали до Канн.