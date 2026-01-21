У білому луку і в компанії брата князя Альбера II: принцеса Стефанія на фестивалі в Монако

Принцеса Стефанія / © Getty Images

Вчора Стефанію зазнімкували з трупою «Хакуна Матата» під час церемонії нагородження на 48-му Міжнародному цирковому фестивалі.

Цього разу на публіці вона з’явилася у білому пальті та штанях, а під пальто одягла червону блузку. Образ свій принцеса доповнила лаконічним укладанням та легким макіяжем, одягла перлинні сережки у вуха та золотий ланцюжок з кулоном на шию, а у неї на плечах була хустка.

Принцеса Стефанія / © Getty Images

Церемонію відвідав і князь Альбер II, який, як повідомлялося раніше, нещодавно переніс нескладну дерматологічну операцію. Але палац заявляв, що це не вплине на робочий графік князя і він продовжить виконувати свої королівські обов’язки.

Принцеса Стефанія та князь Альбер II / © Getty Images

Нагадаємо, днями ми згадували, який вигляд десять років тому мала дружина Альбера II — княгиня Шарлін та їхні діти.