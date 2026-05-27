У білому луку та золотих прикрасах: принцеса Єлизавета влаштувала фотосесію на честь завершення навчання

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Реклама

Королівський палац уже повідомив, що спадкоємиця престолу готується до випускного, а її батьки — король Філіп та королева Матильда — вже вирушили до США, щоб бути присутніми на ньому.

Вчора принцесі влаштували фотосесію на околицях Гарварда перед церемонією вручення дипломів.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

«Завтра важливий день: принцеса Єлизавета офіційно закінчить Гарвардську школу Кеннеді! Вона показала нам деякі місця, які вплинули на її повсякденне життя протягом двох років навчання у Гарвардському університеті», — йдеться у підписі під знімками, якими вже встигла поділитись королівська родина.

Реклама

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

На фотосесії Єлизавета з’явилася у білому короткому топі та спідниці довжини міді, взула туфлі-лофери, а на плечі у неї висіла шкіряна сумка на ремінці. У принцеси було розпущене волосся, на шиї була підвіска з серцем, а у вухах великі золоті сережки-кільця, також вона одягла сонцезахисні окуляри.

(гортайте фото праворуч)

Раніше, нагадаємо, ми розповідали про те, яке майбутнє чекає на спадкоємницю бельгійського престолу найближчим часом.

Новини партнерів