У білому мереживному кардигані та штанях: стильна принцеса Софія з чоловіком побувала в Італії

Принцеса Софія та принц Карл Філіп

Реклама

Слідом за принцесою Уельської Кетрін, яка зовсім нещодавно відвідувала італійське місто Реджо-Емілія, принц шведський Карл Філіп та його дружина принцеса Софія приїхали з візитом до Флоренції.

“Вчора ми були у Флоренції, де здійснили візити, що надихають разом з @prinsparetsstiftelse, ЮНІСЕФ Швеція та Дослідницьким офісом ЮНІСЕФ.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп

Ми заглибилися в роботу щодо зміцнення соціального захисту дітей та провели важливі бесіди про те, як штучний інтелект та цифрове середовище формують дитинство.

Реклама

Ми також обговорили важливість інклюзивної освіти та роль допоміжних технологій та цифрових інновацій у забезпеченні доступності навчання для всіх дітей», — написала пара у звіті в Instagram та поділилася знімками.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп

Принцеса Софія одягла з цієї нагоди в'язаний кардиган з мереживним оздобленням Stenstroms Official кольору слонової кістки, була в білих штанях з чорним поясом на талії від Andiata Official, взута вона була в білі туфлі-човники на підборах, а в руках тримала коричневу сумку от Pourchet Paris. Принцеса розпустила волосся та зробила денний класичний макіяж.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як шведська принцеса надихнулася Меланією Трамп, обираючи образ для урочистого моменту.

Новини партнерів