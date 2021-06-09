У білому обтислому вбранні і на високих шпильках: Юлія Тимошенко побувала у Софії Київській

60-річна лідерка партії "Батьківщина" продемонструвала ніжний образ у всьому білому.

Днями Юлія Тимошенко відвідала презентацію рукописної Біблії у Софії Київській. Світлини з події вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Юлія Тимошенко/Facebook Юлії Тимошенко

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"Сьогодні у Софії Київській презентували Рукописну Біблію – книгу, яку своїми руками написали 32 тисячі українців – стільки, скільки віршів у Святому Письмі. Без перебільшення, унікальний проект! Пишаюся, що долучилася до нього і вписала рядки своєю рукою", - написала політикиня.

Нардепка мала красивий вигляд у всьому білому. Вона була одягнена у блузку з чорними елегантними ґудзиками, блискавками над грудьми та прозорими рукавами.

Юлія Тимошенко/Facebook Юлії Тимошенко

Верх Юлія Володимирівна скомбінувала з білою спідницею-олівцем та кремовими босоніжками на платформі і шпильках.

Тимошенко зробила низький пучок-мушлю з прикореневим об'ємом – зачіска, з якою вона ходить останнім часом, та легкий макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на обличчі – оптичні окуляри у чорній оправі.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

У цьому ж аутфіті пані Тимошенко також побувала в ефірі політичної телепередачі.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нагадаємо, нещодавно нардепка показала, який має вигляд без макіяжу. Юлія також продемонструвала одяг, який вона обирає для занять спортом на природі.

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