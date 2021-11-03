У білому пальті з блискавкою: Юлія Тимошенко у новому образі в парламенті

Політикиня продовжує свої фешнексперименти.
Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram новий знімок із чергового засідання Верховної Ради. На ньому політикиня постала у білому пальті на блискавці, схожому на халат, під яким на ній була чорна водолазка.
Свій аутфіт Юлія Володимирівна доповнила хвостом із випущеними спереду пасмами, оптичними окулярами у чорній оправі та лаконічними сережками.
"Віднедавна у цьому поважному товаристві так часто доводиться апелювати до здорового глузду, що інколи ловиш себе на думці – людей у білих халатах тут точно бракує…", - написала нардепка під фото.
Раніше пані Тимошенко з'явилася у стінах парламенту у чорному блейзері із золотими ґудзиками та білій сорочці. Верх вона поєднала зі спідницею вишневого кольору.
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