У білому пальті з блискавкою: Юлія Тимошенко у новому образі в парламенті

У білому пальті з блискавкою: Юлія Тимошенко у новому образі в парламенті

Політикиня продовжує свої фешнексперименти.

Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram новий знімок із чергового засідання Верховної Ради. На ньому політикиня постала у білому пальті на блискавці, схожому на халат, під яким на ній була чорна водолазка.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Свій аутфіт Юлія Володимирівна доповнила хвостом із випущеними спереду пасмами, оптичними окулярами у чорній оправі та лаконічними сережками.

"Віднедавна у цьому поважному товаристві так часто доводиться апелювати до здорового глузду, що інколи ловиш себе на думці – людей у білих халатах тут точно бракує…", - написала нардепка під фото.

Раніше пані Тимошенко з'явилася у стінах парламенту у чорному блейзері із золотими ґудзиками та білій сорочці. Верх вона поєднала зі спідницею вишневого кольору.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

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