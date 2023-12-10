Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У білому пальті і без макіяжу: дочка принцеси Маргарет на концерті принцеси Кейт

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
217
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У білому пальті і без макіяжу: дочка принцеси Маргарет на концерті принцеси Кейт

Сара Чатто разом із чоловіком Деніелом Чатто / Фото: Getty Images

Дочка принцеси Маргарет – Сара Чатто та її чоловік Деніел відвідали різдвяний концерт, організований принцесою Уельською.

59-річна Сара вбралася цього вечора в молочно-біле пальто прямого силуету, чорні щільні колготи і взула замшеві туфлі-човники на підборах. У руках у неї була коричнева сумка, а на шиї хустка.

Сара доповнила свій образ сережками та брошкою на грудях, а ось від макіяжу практично відмовилася. Вона лише трохи рожевим блиском підкреслила губи і розпустила своє каштанове волосся. Її чоловік був у довгому синьому пальті та з шарфом у великий горох.

Сара Чатто разом із чоловіком Деніелом Чатто / © Getty Images
Сара Чатто разом із чоловіком Деніелом Чатто / Фото: Getty Images

Нагадаємо, господиня вечора – принцеса Уельська Кетрін – викликала фурор своїм образом, з'явившись у кашеміровому джемпері від бренду Kiltane, штанях-кльош з високою талією від Holland Cooper та довгому білому пальті Chris Kerr Bespoke Tailor.

Кейт та Вільям з дітьми прибули на різдвяний концерт / © Associated Press
Кейт та Вільям з дітьми прибули на різдвяний концерт / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
217
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація