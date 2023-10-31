У білому пальті і чорній водолазці: Бріжит Макрон у стильному луку з'явилася на заході з чоловіком

Перша леді Франції поєднала у своєму аутфіті класичні кольори – чорний і білий.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь у відкритті культурного місця – Cite internationale de la langue francaise, присвяченого французькій мові і франкомовній культурі. Захід відбувся у замку Віллер-Коттере, північно-східна Франція. Папараці зазнімкували, як подружжя йшло під парасолькою біля замку.
Перша леді обрала для своєї появи біле пальто, під яке одягла чорну водолазку і чорні прямі штани. Аутфіт Бріжит доповнила чорним взуттям на низькій підошві і невеликою чорною сумкою з ручкою-ланцюжком.
Вона зробила об'ємне укладання і улюблений макіяж смокі-айс. Руку Макрон прикрасила каблучками.
На Еммануелі було чорне класичне пальто, чорний костюм, біла сорочка, чорна краватка і чорні шкіряні туфлі.
Нагадаємо, Бріжит Макрон в елегантному пальті і на шпильках продемонструвала стрункі ноги.
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