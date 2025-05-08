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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У білому пальті і дорогій серцю брошці: королева Камілла і король Чарльз на пам’ятній службі в Лондоні

Король Чарльз та королева Камілла очолили службу подяки у Лондоні на честь Дня Перемоги у Другій світовій війні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла прибули до Лондона на зворушливу службу подяки. Її Величність одяглася в білу сукню з крепового шовку і біле пальто з чорним рядком від Anna Valentine, яке вона доповнила чорно-білим капелюхом від Philip Treacy. Вона також одягла брошку 12-го уланського полку, полку її покійного батька, яку раніше носила на військовому ходу в Лондоні на початку цього тижня.

Король Чарльз був у синьому смугастому костюмі, білій сорочці та в краватці, а також з медалями та орденом на шиї.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Сьогодні до королівського подружжя приєдналися інші високопоставлені члени сім’ї, зокрема принц і принцеса Уельські, герцог і герцогиня Единбурзькі, принцеса Анна та її чоловік, віцеадмірал сер Тімоті Лоуренс, герцог і герцогиня Глостерські та герцог Кентський.

10-річний Олександр Черчилль, праправнук прем’єр-міністра воєнних часів сера Вінстона Черчилля, запалить свічку миру, а юні парафіяни роздадуть білі троянди ветеранам Другої світової війни.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король і королева вшанували пам’ять Невідомого солдата двохвилинним мовчанням, після чого монарх і принц Вільям поклали вінки із сезонних квітів, які мали цвісти у травні 1945 року, до Могили Невідомого солдата. Король зробив це від імені нації та Співдружності, а Вільям — від імені ветеранів та воєнного покоління.

Кейт і Камілла / © Associated Press

Кейт і Камілла / © Associated Press

Після служби король та королева зустрінуться з ветеранами. Принцеса Кейт приєднається до королеви та інших членів королівської родини і покладе квіти до Меморіалу безневинних жертв на згадку про всі жертви війни та гноблення.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

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