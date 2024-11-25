У приталеному пальті і білій мінісукні: Бріжит Макрон похизувалася стрункими ногами в Марокко

Перша леді Франції Бріжит Макрон у межах офіційного візиту до Марокко разом з принцесою країни Лаллою Хасною взяла участь в урочистому відкритті Великого театру Рабату.

Бріжит постала в ефектному образі. На ній було коротке біле приталене пальто і біла мінісукня, які підкреслили її стрункі ноги.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Аутфіт перша леді доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями. У неї була об'ємна перука, улюблений макіяж смокі-айс, гігієнічний манікюр і каблучка з діамантами на пальці.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у червоному блейзері і штанях-кльош позувала на криголамі у Чилі.

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