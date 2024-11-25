У приталеному пальті і білій мінісукні: Бріжит Макрон похизувалася стрункими ногами в Марокко

Дружина президента Франції у білосніжному ансамблі відвідала урочистий захід.
Перша леді Франції Бріжит Макрон у межах офіційного візиту до Марокко разом з принцесою країни Лаллою Хасною взяла участь в урочистому відкритті Великого театру Рабату.
Бріжит постала в ефектному образі. На ній було коротке біле приталене пальто і біла мінісукня, які підкреслили її стрункі ноги.
Аутфіт перша леді доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями. У неї була об'ємна перука, улюблений макіяж смокі-айс, гігієнічний манікюр і каблучка з діамантами на пальці.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у червоному блейзері і штанях-кльош позувала на криголамі у Чилі.
Читайте також:
- В елегантному пальті й сукні-футлярі: Бріжит Макрон продемонструвала стрункі ноги
- У сукні до колін і в діамантах: красива Бріжит Макрон приїхала до Аргентини
- У білій мініспідниці та з сумкою Dior: Бріжит Макрон сфотографували в аеропорту