У білому пальті і на підборах: Бріжит Макрон відвідала з чоловіком відреставрований собор Паризької Богоматері

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали відреставровані інтер’єри собору Паризької Богоматері, який постраждав від руйнівної пожежі у 2019 році. Президентському подружжю показали результати проведеної там роботи.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді з'явилася там у стильному білосніжному пальті з білим поясом, білому светрі, білому шарфі і чорних штанях-кльош. Вбрання вона доповнила чорними ботильйонами на високій платформі і підборах.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Бріжит була в об'ємній перуці і з улюбленим макіяжем смокі-айс.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Еммануель обрав чорне пальто, чорний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 7 грудня відбудеться відкриття відреставрованого собору Нотр-Дам-де-Парі. У заході візьмуть участь міжнародні високопосадовці. Еммануель Макрон виступить із промовою на урочистій церемонії. Цього дня також відбудеться концерт, на якому виступлять артисти з усього світу.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

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