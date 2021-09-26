У білому пальті і на шпильках: Юлія Тимошенко з донькою та онучкою сходила до театру

Політикиня з донькою та 5-річною внучкою подивилися бродвейський мюзикл.
Недільного вечора Юлія Тимошенко вирішила духовно збагатитися. Вона разом з донькою Євгенією та онучкою Євою сходила на виставу "Сімейка Аддамсів", яка відбулася у Київському національному академічному театрі оперети.
На своїй сторінці в Facebook нардепка опублікувала світлину з рідними, яку вони зробили біля оперети.
"Дівчата-театралки або сім’єю на "Сімейку Аддамсів"! Ідеальне завершення вихідних", - підписала знімок Тимошенко.
Юлія Володимирівна для виходу у світ обрала елегантний образ. На ній було біле двобортне пальто зі срібними ґудзиками, чорна водолазка та біла спідниця-олівець. Аутфіт політикиня доповнила чорними туфлями на шпильках із кремовими носками. Волосся вона зібрала у хвіст, поклавши його набік, та зробила ніжний макіяж. На обличчі у Тимошенко були оптичні окуляри у вишуканій чорній оправі, а у вухах – лаконічні сережки у вигляді капель.
Євгенія одягла до театру коротке двобортне пальто А-силуету графітового кольору, яку поєднала з чорними колготами, чорними лакованими туфлями та чорною сумочкою через плече.
А 5-річна онучка Юлії Володимирівни була одягнена у чорну мереживну суконьку, білий кардиган, білі колготки та черевички зі стразами. Обличчя дівчинки було розмальоване аквагримом - маскою у вигляді тварини.
Нагадаємо, нещодавно Тимошенко з'явилася у стінах парламенту у чорній сукні з високою горловиною та світлими смужками на рукавах та по боках, які візуально робили її фігуру стрункішою.
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