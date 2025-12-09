У білому пальті і під руку з Сантою: Меланію Трамп сфотографували у штаті Вірджинія

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп відвідала благодійний захід «Іграшки для дітлахів» на базі морської піхоти Квантіко, штат Вірджинія. Вона прибула разом із Санта-Клаусом, якого тримала під руку.

Меланія Трамп / © Associated Press

Дружина президента мала гарний вигляд у білому двобортному короткому пальті, чорному светрі з високою горловиною і чорних легінсах. Лук Трамп доповнила чорними замшевими чоботами на шпильках, чорними шкіряними рукавичками і сонцезахисними окулярами.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія зробила зачіску з локонами і макіяж із ніжно-рожевою помадою. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді виступила перед дітьми із цікавою розповіддю про Санту та його оленів, а потім спілкувалася з ними і робила селфі.

Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп на церемонію нагородження Центру Кеннеді одягла елегантну чорну сукню максі приталеного силуету і без рукавів.