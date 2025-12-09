- Дата публікації
У білому пальті і під руку з Сантою: Меланію Трамп сфотографували у штаті Вірджинія
Перша леді США побувала на щорічному заході, на якому роздала дітям іграшки.
Меланія Трамп відвідала благодійний захід «Іграшки для дітлахів» на базі морської піхоти Квантіко, штат Вірджинія. Вона прибула разом із Санта-Клаусом, якого тримала під руку.
Дружина президента мала гарний вигляд у білому двобортному короткому пальті, чорному светрі з високою горловиною і чорних легінсах. Лук Трамп доповнила чорними замшевими чоботами на шпильках, чорними шкіряними рукавичками і сонцезахисними окулярами.
Меланія зробила зачіску з локонами і макіяж із ніжно-рожевою помадою. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.
Перша леді виступила перед дітьми із цікавою розповіддю про Санту та його оленів, а потім спілкувалася з ними і робила селфі.
Нагадаємо, Меланія Трамп на церемонію нагородження Центру Кеннеді одягла елегантну чорну сукню максі приталеного силуету і без рукавів.