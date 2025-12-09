ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
1 хв

У білому пальті і під руку з Сантою: Меланію Трамп сфотографували у штаті Вірджинія

Перша леді США побувала на щорічному заході, на якому роздала дітям іграшки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп відвідала благодійний захід «Іграшки для дітлахів» на базі морської піхоти Квантіко, штат Вірджинія. Вона прибула разом із Санта-Клаусом, якого тримала під руку.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Дружина президента мала гарний вигляд у білому двобортному короткому пальті, чорному светрі з високою горловиною і чорних легінсах. Лук Трамп доповнила чорними замшевими чоботами на шпильках, чорними шкіряними рукавичками і сонцезахисними окулярами.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія зробила зачіску з локонами і макіяж із ніжно-рожевою помадою. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді виступила перед дітьми із цікавою розповіддю про Санту та його оленів, а потім спілкувалася з ними і робила селфі.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп на церемонію нагородження Центру Кеннеді одягла елегантну чорну сукню максі приталеного силуету і без рукавів.

Дата публікації
Кількість переглядів
187
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie