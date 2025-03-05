У білому пальті і сукні-футлярі: Бріжит Макрон у стильному аутфіті сфотографували у монастирі

Перша леді Франції супроводжувала чоловіка у робочій поїздці до Португалії.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах офіційного візиту до Португалії взяли участь у церемонії покладання вінків до могили Луїса де Камоенса у монастирі Жеронімуш у Лісабоні.

Там перша леді постала у білому ансамблі, який складався зі стильного пальта і сукні-футляра.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Getty Images

Образ Бріжит доповнила замшевими світлими туфлями-човниками на шпильках і сумочкою кольору слонової кістки. Вона була в об'ємній перуці і з макіяжем смокі-айс.

Еммануель Макрон був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у сірому костюмі і з підвіскою на шиї прибула на церемонію вручення премії.

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