У білому пальті і з чоловіком під руку: Олена Зеленська на новорічній локації у Києві

У білому пальті і з чоловіком під руку: Олена Зеленська на новорічній локації у Києві

Президентське подружжя побувалио на відкритті новорічного містечка на Банковій.

Днями президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською взяли участь у відкритті святкового містечка "Миколай приймає друзів" на вулиці Банковій у Києві.

Президентське подружжя оглянуло новорічну локацію, а також подивилося на виступи Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" та Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. Павла Вірського.

Олена Зеленська / Сайт президента України

Перша леді з'явилася там у білому стильному пальті з великими накладними кишеням і чорними ґудзиками. На ній також були чорна водолазка і чорні шкіряні чоботи на шпильках.

Олена і Володимир Зеленські / Сайт президента України

Пані Зеленській зробили ніжний макіяж і укладання з локонами та боковим проділом. У вухах у неї були елегантні сережки.

Олена Зеленська / Сайт президента України

Володимир Зеленський був одягнений у чорне класичне пальто, бежевий светр і чорні штани.

Олена і Володимир Зеленські / Сайт президента України

Олена Зеленська / Сайт президента України

Нагадаємо, нещодавно перша леді взяла участь у презентації платформи про здорове харчування у школах "Знаїмо. Там вона з'явилася у діловому образі у класичних кольорах. На ній був чорний жакет, з-під якого визирав білий комір сорочки, та чорна спідниця довжини міді. Талію дружина президента підкреслила тонким чорним ремінцем.

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