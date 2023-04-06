У білому пальті і з елегантними сережками: перша леді Польщі на виступі Зеленського у Варшаві

Агата Корнгаузер-Дуда продемонструвала гарний образ на заході на площі Королівського замку.
Вчора, 5 квітня, президент Польщі Анджей Дуда з дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою вітали у себе в гостях у Варшаві президента України Володимира Зеленського і першу леді Олену Зеленську.
Вони зібралися на площі Королівського замку у Варшаві, де Зеленський виступив із промовою перед українською і польською громадами.
На заході перша леді Польщі з'явилася в елегантному білому пальті, з-під якого визирало чорне атласне вбрання. У руках вона тримала чорний клатч-футляр.
Агата зробила акуратне укладання з прикореневим об'ємом, макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха елегантними золотими сережками.
Нагадаємо, під час зустрічі подружжя Зеленських біля президентсьокого палацу перша леді Польщі постала у класичному бежевому пальті і блакитній сукні міді.
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